Schliengen: Wer Skat kann, der lernt auch Cego

Vermutlich wurde das Kartenspiel Cego von badischen Soldaten im 18. Jahrhundert von Feldzügen aus Spanien und Frankreich mitgebracht. Der Name kommt laut Wikipedia aus dem lateinischen Wort „caecus“ für „blind“. „Wer Skat kann, der lernt auch Cego“, ist Orth überzeugt. Er will wieder Cego-Lernkurse anbieten, wie er es schon vor Corona gemacht hat. „Momentan kann man sagen, dass die Zahl der Spieler konstant ist, es gibt auch noch ein paar Wirtshäuser, wo regelmäßig Cego gespielt wird, beispielsweise in der „Krone“ in Schliengen“, berichtet er.

Sogar online kann man Cego spielen. Die Hochschule Furtwangen hat nämlich ein Cego-Computerspiel entwickelt.

Der nächste „Orth’sche Cego-Kurs“ startet am Montag, 5. Februar, ab 19 Uhr im Feuerwehrhaus, verrät der Organisator schon einmal. An dem Abend einigt man sich dann auch mit den Teilnehmern darauf, an welchem Wochentag die folgenden noch neun Cego-Lehrstunden stattfinden sollen. „Wer mitmachen will, soll mich unter 0171/170 83 75 anrufen“, gibt Orth seine Mobilnummer als Kontakt an.

Beim 34. Cego-Turnier landete Vorjahressieger Willi Hurst im Mittelfeld. Der Wanderpokal ging an Mirko Götzmann aus Munzingen, auf dem zweiten und dritten Platz folgten Erhard Sommerhalter aus Mauchen und Heidi Tepper aus Britzingen.