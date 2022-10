Schliengen Wie funktioniert Stoßlüften?

Die warme, feuchte Luft wird durch die kalte, trockene Luft ersetzt. Warme Luft kann viel mehr Feuchtigkeit speichern, die beim Abkühlen dann als Tauwasser (oder Regen) ausfällt.

Frage: Hängt das auch von der Größe des Raums und des Fensters ab?

Ja. Mit einem großen Fenster ist die Luft schneller ausgetauscht, bei großen Räumen dauert der Vorgang etwas länger.

Frage: Sollte man auf „Durchzug stellen“ und beispielsweise Bad, Schlaf- und Wohnzimmer gleichzeitig lüften, oder ist es besser, die Türen zwischen den Räumen zu schließen?

„Durchzug“ ist gut, weil der Luftaustausch dadurch schneller erfolgt und die Fenster schon nach kürzerer Zeit geschlossen werden können. Nach dem Stoßlüften muss fast ausschließlich die Wärmemenge, welche die Luft enthalten hat, ersetzt werden. Da alle Gegenstände im Raum warm bleiben, geschieht das Wiedererwärmen der Raumluft innerhalb kurzer Zeit.

Frage: Wie oft sollte man stoßlüften?

Für Berufstätige, die den ganzen Tag außer Haus sind, reicht einmaliges Lüften am Morgen nach dem Aufstehen und Duschen. Am Abend nochmal, falls dann noch gekocht oder geduscht wird oder mehrere Personen zu Besuch waren.

Personen, die tagsüber zu Hause sind, wie Familien mit kleinen Kindern, Berufstätige im Homeoffice oder Rentner, sollten mehrfach zusätzlich lüften.

Die frische Luft reduziert auch den mit dem längeren Aufenthalt von Personen im Raum steigenden Kohlendioxid-Gehalt, der die geistige Konzentration beeinträchtigen kann.

Frage: Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit?

Wie oben schon erwähnt, wird durch unsere Atmung, durchs Kochen, Duschen, Baden und durch Zimmerpflanzen Luftfeuchtigkeit in die Raumluft eingetragen. Diese schlägt sich an den Bauteilen, die mit der kalten Außenluft in Berührung kommen, als Kondensation nieder. Früher waren das oft die einfachverglasten Fenster, heute können es die Außenwände oder andere wenig oder nicht gedämmte Bauteile sein, an denen wir das erst mal nicht erkennen – meist erst, wenn dort schon der Schimmel wächst.

Frage: Ist es sinnvoll, in der Wohnung ein oder mehrere Hygrometer aufzuhängen? Falls ja, wo werden diese am besten angebracht?

Hygrometer können auf eine hohe Luftfeuchtigkeit hinweisen, sind jedoch keine Garantie dafür, dass genug gelüftet wird. Wenn sie zum Einsatz kommen, dann in Räumen, in denen eine hohe Luftfeuchtigkeit zu erwarten ist und eventuell schon Schimmel aufgetreten ist.

Frage: Wie sieht es beim Niedrigenergiehäusern oder Häusern mit Lärmschutzfenstern aus, bei denen es oft eine Lüftungsanlage gibt?

Lüftungsanlagen sorgen normalerweise für den Luftaustausch, der sonst durch Fensterlüftung erfolgen muss. Wenn die automatische Lüftungsanlage mit einer Wärmerückgewinnung ausgestattet ist, wird der Fortluft ein Großteil der Wärme entzogen und in die kalte Zuluft übertragen, die beim Fensterlüften an die kalte Außenluft verloren geht. Lüftungssysteme ohne Wärmerückgewinnung ermöglichen einen automatischen Luftaustausch, insbesondere wenn sie durch die Messung der erhöhten Feuchtigkeit der Raumluft eingeschaltet werden und sich selbsttätig wieder ausschalten. Bei modernen Fenstern öffnen sich bei höherer Luftfeuchtigkeit Lüftungsschlitze, die sich selbsttätig wieder schließen. Diese Lüftungsschlitze ermöglichen die gesetzlich geforderte Mindestlüftung zum Feuchteschutz, sollte jedoch durch Stoßlüften ergänzt werden.

Frage: Welches ist die optimale Raumtemperatur, um Probleme mit Schimmel zu vermeiden?

Gerne werden Schlafzimmer und andere Räume, die nur wenig genutzt werden, auch tagsüber nicht beheizt. Dies kann dazu führen, dass darin die Wände und Einrichtungsgegenstände so kalt bleiben, dass sich auf ihnen die Feuchtigkeit absetzt, die durch die warme Luft aus den beheizten Räumen in diese Räume einströmt. Damit sind diese unbeheizten Räume deutlich stärker von Schimmelbefall bedroht. Zudem entziehen sie durch die kalte Seite der Trennwände zu anderen Räumen diesen die Wärme. So muss in den beheizten Räumen mehr geheizt werden, um diesen Verlust auszugleichen. Deshalb sollten auch ungenutzte Räume immer mit beheizt werden. Wenn die beheizten Räume 20 bis 22 Grad Celsius erreichen sollen, sollten die anderen Räume auf 15 bis 17 Grad Celsius beheizt werden. Damit reduziert sich dort die Schimmelgefahr und die Heizkörper in den beheizten Räume müssen weniger Wärme aufbringen.

Frage: Discounter und Baumärkte werben mit elektronischen Heizkörper-Thermostaten, welchen Vorteil haben diese gegenüber den normalen Thermostaten, wo man nur die Wahl zwischen verschiedenen Stufen hat? Lohnt sich die Investition?

Diese Investition lohnt sich, wenn Räume tagsüber nur für bestimmte Zeitfenster auf 20 bis 22 Grad Celsius erwärmt werden sollen und in der restlichen Zeit auf die niedrigere Temperatur zurückgeführt werden können. Die Nachtabsenkung, die bei jeder Zentralheizung eingestellt sein sollte, sorgt in allen Räumen für niedrigere Temperaturen.

Frage: Kann man die Thermostate selbst austauschen oder sollte man das besser dem Handwerker überlassen?

Thermostatköpfe können selbst ausgetauscht werden. Sie sollten jedoch nicht nur von Hand festgedreht, sondern mit einer Zange kurz nachgezogen werden.

ist 63 Jahre alt, verheiratet und lebt in einer Patchwork-Familie mit acht Enkeln. Der gelernte Gas-Wasserinstallateur machte zunächst eine Weiterbildung zum Techniker Fachrichtung Sanitär und absolwierte im Jahr 2006 eine Ausbildung zum Gebäudeenergieberater bei der Handwerkskammer. Seit 2007 ist er selbständig mit der Firma Hoffmann GebäudeEnergieBeratung in Schliengen und ist als Energieeffizienzexperte gelistet bei der KfW-Förderbank und der dena. Seit 2014 sitzt er für die Grünen im Schliengener Gemeinderat.