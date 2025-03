Mit der Kirchenentwicklung 2030 hat Bischof Stephan Burger große Veränderungen im Erzbistum Freiburg angestoßen, die auch auf das Gemeindeleben bisherigen Seelsorgeeinheiten Einfluss nehmen werden, heißt es in einer Mitteilung der katholischen Seelsorgeeinheit Schliengen. Um miteinander zu überlegen, wie vor Ort zukünftig aktiv Kirche gestaltet werden kann, soll es am Samstag, 22. März, von 10 bis 16 Uhr in Bamlach einen offenen Projekttag „Pfarrei neu“ geben unter dem Motto: „Netzwerk knüpfen – oder das Licht ausknipsen...?“ Es geht darum, Informationen zu den diözesanen Veränderungen zu erhalten, sich darüber auszutauschen, Ideen zu sammeln, Netzwerke zu knüpfen und Hoffnung zu schöpfen, dass es auch mit dem Start der neuen Kirchengemeinde Breisgau-Markgräflerland gut weitergehen kann. Eingeladen sind alle Interessierten, denen lebendiger Glaube und aktive Kirche heute am Herzen liegen, heißt es. Bei Fragen und zur Anmeldung wenden sich Interessierte an Gemeindereferentin Margot Lüthy, Tel. 0151/50 80 12 58, oder E-Mail an mluethy@se-schliengen.de.