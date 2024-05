Zum 1. April hat Michael Falk die Geschäftsführung der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim übernommen. Nach dem Brand in der Nacht auf den 12. September muss sich die Genossenschaft neu aufstellen. Nach einer einmonatigen Einarbeitungszeit und vor der Mitgliederversammlung der Genossenschaft am kommenden Freitag, 17. Mai, wollte unsere Zeitung von Falk wissen, in welche Richtung die WG künftig steuert. Nun erreichte unsere Redaktion eine gemeinsame Pressemitteilung der WG Schliengen-Müllheim und der Markgräfler Winzer in Efringen-Kirchen. Darin heißt es, dass die Verwaltungsräte der beiden Genossenschaften auf Grundlage einer Kooperationsvereinbarung wesentliche Teile ihrer Geschäftstätigkeit zusammenlegen wollen. In einem ersten Schritt übernehmen die Markgräfler Winzer die Vertriebsaktivitäten der Schliengener Genossenschaft, heißt es in der Mitteilung.