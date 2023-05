Schliengen Wo früher Reben standen, grasen heute Ziegen

15 Ziegen

Nicht alltäglich, doch von großem Nutzen ist die Tierhaltung der besagten Ziegenrasse, der Kupferhalsziegen. 15 an der Zahl besitzt und betreut die Familie Langendorf nebst einigen gewöhnlichen Bauernziegen. Diese Tierhaltung in den westlichen Steillagen soll eine Verbuschung und Versteppung verhindern, wie es im Umfeld teilweise bereits der Fall ist. Eine Fachfirma brachte nun eine neue, sogenannte Wolfschutzumzäunung an, die bei Belegung mit Strom aufgeladen wird. Gesichtet worden sein soll vor kurzem tatsächlich ein solcher Wolf auf der südlichen Waldanhöhe von Niedereggenen. Die Kosten für den neuen Schutzzaun übernimmt das Land Baden-Württemberg.