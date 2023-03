Schliengen Woger singt im Weingut

Seit Mai 2015 singt der in Gladbeck geborene und in Südbaden lebende Liedermacher „Woger“ alias Wolfgang Gerbig seine eigenen Songs auf der Bühne.

Mehr als 200 Konzerte in Kneipen, in Sälen, auf Demos, auf Straßenfesten, in Cafes, in Kirchen und auf Festivals hat er seitdem bundesweit gespielt. Er stand bereits mit namhaften Kollegen wie Jan Degenhardt, Manfred Maurenbrecher, Pippo Pollina, Lydie Auvray und vielen anderen gemeinsam auf der Bühne.