Ein weißer Wohnwagen der Marke Fendt ist in Schliengen entwendet worden. Der Diebstahl hat sich im Zeitraum zwischen Freitag 21 Uhr und Samstag 7.30 Uhr ereignet, heißt es in der Polizeimeldung. Der Wohnwagen stand in der Basler Straße in einer Grundstückseinfahrt. Der Diebstahlschaden beträgt mehr 40 000 Euro.