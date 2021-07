Heidi Ranft (Mitte) feierte am Sonntag ihre erste Wort-Gottes-Feier im Freien in Liel bei der Dorfhalle. Sie wählte zu den Lesungstexten das Thema: „Komm, Ruhe dich aus“. Bei ihrer Ansprache nach dem Evangelium, spielte sie auf die vorher verteilten bunten Jonglierbälle an, da ein Jongleur die Ruhe selbst sein müsse, um diese Bälle halten zu können. Im Anschluss an die Feier klärte eine Ministrantin die Besucher auf: Die Bälle waren mit Milchreis gefüllt. Der Inhalt der Bälle, welche die Besucher mitnehmen durften, reiche für zwei Personen. Noch bis September halten Ranft sowie Jonas Büchin (l.) und Sabine Fräulin (r.) im Rahmen ihrer Ausbildung weitere Wort-Gottes-Feiern in der Seelsorgeeinheit, heißt es abschließend in einer Mitteilung. Foto: zVg