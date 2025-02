Werner Stowasser ist in großer Sorge. Bereits zum zweiten Mal haben Unbekannte den Weidezaun seiner Grauen Gehörnten Heidschnucken „mutwillig durchgeschnitten, an insgesamt vier Stellen“. Die rund 30 Tiere stehen auf einer Weide im Gewann Brunngraben in Richtung Eckt. Die Tat ereignete sich zwischen dem 20. und 21. Januar, „wahrscheinlich nachts“. Stowasser befürchtet, dass ihm jemand zuleide leben will. Denn bereits im Mai 2024 habe sich ein ähnlicher Vorfall ereignet, was ihn nun dazu veranlasst habe, eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro auszusetzen für Hinweise, die zur Aufklärung der Taten führen. Bisher sei zum Glück nichts Schlimmeres passiert, die ausgebüxten Tiere habe er wieder einfangen können, was allerdings alles andere als leicht gewesen sei, berichtet der 70-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Auch der Schaden – die Polizei schätzte ihn auf zirka 150 Euro – sei relativ gering. Stowasser sorgt sich indes vor allem um das, was noch passieren könnte. „Was ist das für ein Mensch, der meine Tiere absichtlich dieser Gefahr aussetzt?“ Schließlich könnten sich die Heidschnucken beim Verlassen der Weide schwer oder gar tödlich verletzen. Gleichzeitig würde er haften, wenn seine Tiere Flur- oder Personenschäden verursachen würden. Die Sorge, dass wieder etwas mit den Tieren sein könnte, sorge für permanenten Stress und schlaflose Nächte. Die Taten habe er jeweils bei der Polizei angezeigt. Er hofft nun auf Hinweise (Tel. 0174/300 78 36).