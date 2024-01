Schliengen: Zerstörung des Lebensraums

1800 Lkw-Fahrten

Dem Bürger werden ein aktives Beteiligen am Klimaschutz und dazu noch finanzielle Gewinne durch „Strom aus Bürgerhand“ vorhergesagt. Abgesehen von starken Beeinträchtigungen während der Bauphase (allein 1800 Fahrten an Schwerlastverkehr für die Betonfundamente) erwartet den Bürger unwiederbringlicher Verlust von klimastabilisierender Natur und Lebensraum über Generationen hinaus. Gewinne aus der Bürgerbeteiligung bleiben beim Investor. Die Genossenschaft und der Verein Bürgerwindrad sowie einzelne Gemeinderäte plädieren für die Windräder im Schwachwindgebiet, um Klimaneutralität zu erreichen. Diese Sichtweise ist sehr eingeschränkt, da durch Stromproduktion alleine keine Klimaneutralität erreichbar ist. Mit dem Bau der Windräder wird der letzte Schritt vor den ersten gestellt. Um Klimaneutralität zu erreichen, muss zuerst ein Konzept vorliegen: Bestandsaufnahme aller energierelevanter Bereiche, Einsparungspotenziale und Effizienzsteigerungsmöglichkeiten. Erst danach ist es sinnvoll, über den Bau von Windrädern oder Alternativen zu entscheiden. Eine unvermeidbare Restmenge an Kohlendioxid wird immer bleiben und gebunden werden müssen. Wer wäre dafür besser geeignet als unser ökologisch wertvoller Mischwald am Blauen? In seiner Gesamtheit dient er als geschlossenes Ökosystem eher der Klimarettung, als wenn er lediglich als Stellfläche genutzt wird für ineffizient arbeitende, auf Subventionen gestützte Windräder.