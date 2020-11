Schliengen „Zustupf“ für Engagement

Seit 18 Jahren beteiligen sich Bürger aus Schliengen und Umgebung an dieser weltweiten Aktion. Trotz Corona-Pandemie wurde dieses Jahr wieder fleißig gesammelt und verpackt, teilt der Freundeskreis Schloss Bürgeln mit: alltägliche Dinge wie Kleidung, Hygieneartikel, Zahnpasta, Kinderspiele und Süßigkeiten. Begann man im Jahr 2002 mit 92 Geschenkkartons, so werden es dieses Jahr an die 2000 Päckchen werden, die von dem Team um Gerdi Krüsselin gepackt, geschnürt und in osteuropäische Länder wie Bulgarien, Republik Moldau, Mongolei, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei und Weißrussland versandt werden, heißt es. Am Ankunftsort nehmen Mitglieder der Kirchengemeinde die Geschenke in Empfang und verteilen sie bis in die entlegensten Dörfer. Im Internet kann man den Schliengener Päckchen nachspüren, wo sie gelandet sind.