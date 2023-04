Auch der gemeinsame Chorleiter Heinz Breininger zeigte sich erfreut über das Zusammenwachsen der beiden Chöre. So ist, neben der diesjährigen Karfreitagsmusik in der Prälat-Hebel-Kirche, wieder ein gemeinsames Adventskonzert in Schliengen geplant.

Wahlen

Helga Senft und Rudolf Hosslin prüften die Vereinskasse und Sabine Schultze wurde als Kassenwartin entlastet. Das Vorstandsteam um Heidi Schwarz-Schindler, Christa Iburg und Waltraud Hosslin wurde entlastet und wiedergewählt . Auch die Kassenprüfer nahmen gerne ihre Wiederwahl an.