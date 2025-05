Schliengener Feuerwehr: Zahl der Einsätze geht 2024 zurück

Beim Pokalwettkampf in Lörrach landete Schliengen Jugendfeuerwehr auf dem ersten Platz. Rund über die Hälfte der Feuerwehrleute bildete Alfred Zimmermann aus Liel von 1997 bis 2025 aus. Hierfür erhielt er an diesem Abend die höchste Auszeichnung der Landesjugendfeuerwehr, die Ehrennadel in Gold.