Schliengener Rathaus: Nach 30 Jahren ein Wechsel im Vorzimmer

In 30 Jahren nur zwei Chefs

In den 30 Jahren hatte Böhler-Fricker nur zwei Chefs: 26 Jahre hat sie unter Werner Bundschuh gearbeitet. Darauf folgten knapp fünf Jahre mit Nachfolger Christian Renkert. In Staufen heißt ihr neuer Chef Michael Benitz – zumindest bis Herbst 2025. Bei der anstehenden Bürgermeisterwahl tritt der langjährige Staufener Rathauschef nicht mehr an.