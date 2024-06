Mit 50 Aktiven (davon sechs Neuanwärtern) sind die Symphis eine der größten Guggeformationen der Region. Dazu werden sie von 233 Passivmitgliedern unterstützt. Vorsitzender Luca Viola ist zuversichtlich, dass die Gugger mit „Gaga“ den richtigen Mann an der musikalischen Spitze haben, wie er an der Generalversammlung sagte. „Ich freue mich sehr darüber, dass wir vier Jahre nach unserem Jubiläum und ein Jahr nach einem sensationellen Guggeball und neuem Kostüm nun die Früchte ernten und tolle, motivierte Menschen und Musiker – davon auch wieder ein paar Inzlinger – in unseren Reihen willkommen heißen dürfen“, sagte Viola.

Ausblick: Im Sommer gibt es ein Probenwochenende, an dem die Symphis unter anderem ein neues Marschlied einstudieren und an ihrem Marschieren weiterarbeiten wollen. Mithelfen wird die fröhliche Truppe auch wieder am Waiefescht im September. Dort hatten sie vergangenes Jahr an allen drei Festtagen die Bewirtung übernommen.