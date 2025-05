Schloss Beuggen: Töpfer- und Künstlermarkt noch bis zum Sonntag

Der Markt selbst besticht auch in diesem Jahr mit einem Angebot, das einmal mehr die hohe Professionalität des Kunsthandwerks eindrucksvoll in Szene setzt. Dazu zählen unter anderem auch Arbeiten eines renommierten Holzbildhauers aus Polen, der lebensgroße Figuren vor Ort fertigt. Außerdem präsentieren sich eine Kindertöpferwerkstatt sowie eine Kreativwerkstatt vor Ort, um auch Kinder von der virtuellen Welt in die Welt des praktischen Handwerks einzuführen.

Zahlreiche Schmuckstände, ausgefallene Kleiderangebote, Kupferwaren, kunstvoll kreierte Töpfereiartikel, Accessoires für den Garten oder die Terrasse, eine Schmiedewerkstatt und vieles mehr lassen darüber hinaus einen Besuch beim 29. Töpfer- und Künstlermarkt zu einem Erlebnis werden.