Der bekannte Magier Marcel Grether alias Magrée verzaubert sein Publikum im historischen Rittersaal auf Schloss Beuggen. Die Show namens „Highlights“ findet ab sofort einmal pro Monat im Schloss statt. Dort nimmt Magrée an einem großen, runden Tisch Platz und interagiert mit seinen Gästen. Mit „Highlights“präsentiert der Magier seine besten und schönsten Illusionen aus 15 Jahren „Magic Moments – At the Grand Table“ sowie drei Premieren. Mittendrin und voll dabei: die Zuschauer, welche mitmachen dürfen, ohne dabei zur Schau gestellt zu werden. Bekannt aus mehr als 200 TV-Shows und als Produzent einer abendfüllenden Show in Las Vegas weiß Magrée, wie er sein Publikum packt und regelrecht verzaubert. Mit Schalk und Humor führt er durch den Abend im mystisch beleuchteten Rittersaal – zum Schluss lässt er es weihnachtlich schneien. Die Show dauert 85 Minuten ohne Pause. Die nächsten Termine sind: 18. Dezember, 16. Januar, 12. Februar, 13. März und 10. April. Showbeginn ist um 20.15 Uhr. Tickets über: www.schloss-beuggen.de/Veranstaltungen und www.reservix.de.