Schlossfestspiele Beuggen: „Carmen“ ist für 2025 schon gesetzt

Schlossherr Alexander Schwabe ist ebenso begeistert von dieser neuen Auflage mit drei Opern und einer Operette. Wovon die letzte, „Die lustige Witwe“ von Franz Lehár, nicht im Freien spielte, sondern am Samstag wegen des Regens ins Trockene verlegt worden war – die richtige Entscheidung, wie sich zeigte, denn auch in der Bogenhalle und im Vorzelt kam Operettenstimmung auf unter den 400 Zuschauern, die „kuschelig“ zusammenrückten, wie Schwabe schmunzelnd sagt. Die historischen Kutschen haben „mitgespielt“, eine Sängerin ist aus einer gestiegen, die nahe an der Bühne stand.

„Schlicht grandios“

Das junge Orchester aus Mailand zeigte sich, wie auch am Vorabend bei der komischen Oper von Rossini „Der Barbier von Sevilla“, in bester Spiellaune und war von der Größe her besser geeignet als für die große Oper „Tosca“.