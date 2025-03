Schlosskonzerte Beuggen: Hochkarätiges Programm in stilvollem Ambiente

Im Rahmen des Pressegesprächs lobte Oberbürgermeister Eberhardt die Schlosskonzerte, die seit Jahren unter der künstlerischen Leitung von Denis Severin als Spiritus Rector auf sehr hohem künstlerischen Niveau stattfänden. Dies hätten immer wieder auch die ausverkauften Konzerte in den zurückliegenden Jahren gezeigt, obwohl sie auch in diesem Jahr allesamt kostenlos besucht werden können. Allein dadurch würde vor allem der breiten Öffentlichkeit Gelegenheit geboten, hochkarätige Aufführungen im dazu passenden Schlossambiente vollauf genießen zu können, sagte der Rathauschef. Für die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden als Hauptsponsor der Reihe sicherte Vorstandsvorsitzender Rainer Liebenow auch die zukünftige Unterstützung der Schlosskonzerte zu. Dadurch würde vor allem das öffentliche Leben und die Attraktivität der Region gefördert.

Dankesworte richtete Schlossbesitzer Alexander Schwabe an die Stadt Rheinfelden, die Sparkasse und an Severin. Schwabe verwies darauf, dass auch die Gastronomie des Schlosses bei den Konzerten zu einem Besuch einlade. Gleichzeitig kündigte er an, dass am 27. und 28. Juni auf Schloss Beuggen unter dem Titel „Oper Amore“ in der Schlosskirche die schönsten und beliebtesten Soli, Duette, Terzette und Quartette aus drei Jahrhunderten erklingen werden. Zur Aufführung kommen Werke von Mozart, Rossini, Verdi, Puccini, Saint-Saëns, Bizet und anderen Komponisten. Tickets gibt es direkt über www.schloss-beuggen.de oder jede Reservix-Vorverkaufsstelle.

„Oper Amore“ Ende Juni

Für die Schlosskonzerte sind Gratistickets in der Touristinfo Rheinfelden, der Stadtbibliothek sowie über www.reservix.de erhältlich. Pro Person können maximal vier Freikarten erhalten werden. Der Vorverkauf für die jeweiligen Konzerte startet vier Wochen vor dem entsprechenden Veranstaltungsdatum. Eventuelle Restkarten gibt es an der Abendkasse. Am Ende der Konzerte finden Kollekten statt. Alle Konzerte beginnen um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr.