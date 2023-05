Schlosspokalturnen Inzlingen Zauber aus „1001 Nacht“ auf der Bühne

Der Höhepunkt des Abends war aber das „Familienturnen 4.0“, bei dem sich TVI-Akteure aller Altersklassen beweisen konnten. Für besonderes Staunen sorgten dabei die Vorführungen am Barren und am Reck: Während ein Turner sich mit den Füssen am Reck befestigte und eine Drehung nach der anderen schlug, führte ein weiterer Handstände vor – dafür gab es kräftigen Applaus.

Danach betraten Bauchtänzerinnen in Begleitung von orientalisch gekleideten Turnern die Bühne. Diese war passend mit einer Wunderlampe, mehreren Teppichen und weiteren Gegenständen aus dem Nahen Osten geschmückt. Nachdem ein Ritual um die Wunderlampe inszeniert wurde, folgten mehrere Akrobatikeinlagen, welche im Publikum erneut für Staunen sorgten. Den Abschluss des Abends gestalteten die Übungsleiter, bevor die Bühne dann zum Tanz freigegeben wurde.

Wer die Show erlebt hat, fühlte sich über den gesamten Abend bestens unterhalten. Daher nahmen einige Besucher auch gerne mit Stehplätzen vorlieb. Denn der Publikumsandrang war derart groß, dass die Bestuhlung in der Erstelhalle nicht ausreichte.