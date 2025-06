Die Neuenburger Schlüsselstraße ist ab Montag wegen Bauarbeiten vollständig für den Verkehr gesperrt, teilt die Stadt Neuenburg mit. Die Verkehrsbeeinträchtigungen werden voraussichtlich bis einschließlich zum 4. Juli andauern. Hintergrund sind Ausbesserungsarbeiten an verschiedenen Schadstellen im Pflasterbereich der Schlüsselstraße. Während der Bauarbeiten ist die Durchfahrt durch die Schlüsselstraße nicht möglich. Eine ausgeschilderte Umleitung wird eingerichtet. Im Anschluss an die Wiedereröffnung wird die Schlüsselstraße in eine Einbahnstraße umgewandelt. Durch die neue Verkehrsregelung ist die Einfahrt von Westen, vom Kreisverkehr, künftig nicht mehr möglich. Die Maßnahme soll den Verkehr in der Straße deutlich entlasten, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Die angekündigte Straßensperrung „sorgt für Ärger und Wut bei den Einzelhändlern und Gastronomen in der Innenstadt“, heißt es in einer Mitteilung des Neuenburger Gewerbevereins. Die Einzelentscheidung des Bürgermeisters sei weder mit dem Gewerbeverein noch den Einzelhändlern abgesprochen worden. „Eine Einbahnstraßenregelung mit Sperrung der Einfahrt von Frankreich herkommend ist umsatzschädigend – geradezu dumm“, schreibt der Gewerbevereinsvorsitzende Thomas Senf und ergänzt: „ Vielleicht will man den Tankstellen den Hahn zudrehen sowie Hotels, Gastronomie und den Einzelhandel aus der Innenstadt verbannen.“