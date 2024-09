Schluss mit Welttourneen: Rockveteranen Uriah Heep kündigen letzte Welttournee an

Uriah Heep wurden 1969 in London gegründet und zählen zu den Pionieren des Hardrock. In den 70er Jahren machte sich die Band mit kräftigen Gitarrenriffs und dem markanten Klang der Hammond-Orgel einen Namen. Der Durchbruch gelang Heep mit den Alben "Look at Yourself" (1971) und "Demons and Wizards" (1972). Zu den bekanntesten Hits der Gruppe zählen "Easy Livin'", "Gipsy" und die Ballade "Lady in Black".