Schmähpreise Tom Hanks für drei "Razzies" nominiert

Hanks ist gleich in drei Sparten nominiert: als "schlechtester Schauspieler" in der Rolle als Gepetto in Disney's "Pinocchio", für seine Nebenrolle als der Musikmanager Tom Parker in dem Biopic "Elvis" und in der Sparte "schlechtestes Leinwandpaar" - für Hanks zusammen mit seiner Latex-Gesichtsmaske und seinem "lächerlichen" Akzent in "Elvis".

Der Preis als "schlechtester Schauspieler" könnte auch an Leto gehen, für dessen Rolle als der vampirartige Antiheld "Morbius". Die Comic-Verfilmung holte insgesamt fünf Nominierungen, darunter in der Top-Sparte "schlechtester Film". Dort ist auch der "Razzie"-Spitzenreiter "Blond" vertreten. Das Netflix-Biopic über Marilyn Monroe hat gleich acht "Gewinn"-Chancen, darunter für Regie und Drehbuch von Andrew Dominik. Siebenfach nominiert wurde die Stoner-Komödie "Good Mourning", bei der die Musiker Machine Gun Kelly und Mod Sun Regie führten. Als "schlechteste Schauspielerinnen" sind unter anderem Bryce Dallas Howard ("Jurassic World: Ein neues Zeitalter") und Diane Keaton ("Mack & Rita") im Rennen.