Schneiderhof in Steinen: Der karge Alltag in einem Bauernhaus

Am Samstag zeigte Markus Otto in der Schmiede einem Jungen, wie die Bauern früher Nägel machten. Er holte aus der Glut der Esse ein langes Vierkanteisen. Auf dem Amboss hämmerte er es zusammen mit Ben so zurecht, dass es spitz zulief. In zwei weiteren Arbeitsschritten trennten die beiden den Nagel vom Vierkanteisen ab und hämmerten den Kopf. Markus Otto zeigte Nägel für verschiedene Verwendungszwecke, etwa gebogene Nägel mit besonders geformten Kopf zum Besohlen von Schuhen. Früher hätten sich die Bauern im Winter mit Arbeiten wie der Herstellung von Nägeln ein Zubrot verdient, erklärte er.

In der Scheune zeigte Otto, wie früher „Welle“ gebündelt wurden, also Reisigbündel zum Anheizen der Öfen. An einem alten Hobel von 1854 fertigten die Männer vom Schneiderhof-Verein aus feuchten Buchendielen feine „Liechtspän“. Kickhöfen erklärte: Früher seien die Späne auf ein Gestell gesteckt worden und hätten beim „Z‘ Liecht go“, beim geselligen Treff unter Nachbarn, die Stube erleuchtet.

www.bauernhausmuseum-schneiderhof.de