Schneiderhof in Steinen: Mit verjüngtem Vorstand in die Zukunft

Die in die Jahre gekommenen Bänke unter der großen Linde, die nicht nur für die Trauungen, sondern auch von vielen Gästen als Platz zum Rasten gerne genutzt wurden, werden durch neue ersetzt. Ebenso wird zur Erleichterung der Arbeit und zur Vermeidung von Transporten im Kiosk eine kleine Industriespülmaschine eingebaut, um die notwendigen Reinigungsarbeiten ortsnah vornehmen zu können. So wurde bisher bei einer Vielzahl von Veranstaltungen das verschmutzte Geschirr nach Steinen gefahren und nach der Reinigung wieder zum Schneiderhof gebracht, was in Zukunft entfallen kann.

Ausblick: Die kommende Saison, die wieder an Karfreitag, 18. April, beginnt, wirft ihre Schatten voraus. So stehen über das Jahr verteilt bereits 50 Termine im Kalender. Die neuen Prospekte, die bereits auf der Regio-Messe verteilt wurden und großen Anklang gefunden haben, liegen bereit, sagte Kickhöfen

Der Schneiderhof, Am Schneiderhof 6 in Steinen-Endenburg, bietet ab Karfreitag, 18. April, für Besucher ohne Voranmeldung wieder an allen Sonn- und Feiertagen bis Allerheiligen am 1. November Führungen um 14 und um 15.30 Uhr an. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www. bauernhausmuseum-schneiderhof.de und bei Martin Kickhöfen, Tel. 07629 / 15 53.