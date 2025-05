Schneiderhof Steinen: Von der Brennnessel-Kordel bis zum Flohpelz

Spinnrad ist in Aktion

Gleich beim Eintreffen fiel der Blick auf Anna Trinler, die eifrig Socken strickte. In Tracht präsentierten sich Markus Otto und Gabriele Joos, die gemeinsam mit anderen Einblicke in alte Handwerkstechniken gaben. In der Stube wurde gesponnen – unter anderem mit Wolle vom deutschen Merinoschaf, einer der bekanntesten Rassen hierzulande. Auch Fasern von Skudden, Bergschafen und dem Coburger Fuchsschaf kamen zum Einsatz. Die Wollen unterschieden sich in Struktur und Farbe: ungefärbt in Beige und Braun, rosa gefärbt mit Holunderbeeren oder leuchtend orange mit Kurkuma.

Eine Besonderheit war eine Kordel aus dem Stängel der Brennnessel. Janina Abt demonstrierte ihr Können am Spinnrad, während Judith Biedermann vor allem häkelte, aber auch das Nadelbinden vorführte – eine alte Technik, bei der mit einer Nadel aus Kirschholz (früher auch aus Knochen) gearbeitet wird. Wer es selbst probieren möchte: Im Internet finden sich zahlreiche anschauliche Anleitungen dazu.