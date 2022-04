Schönau 46 Tage zum Wohl der Allgemeinheit

Auch Kommandant Bianchi blies in dieses Horn: „Egal um welches Ehrenamt es sich handelt, es sollte mehr Respekt gegenüber den Menschen gezeigt werden, die es ausüben“, monierte er und rügte: „Leider gilt die Arbeit der engagierten Menschen mehr und mehr als selbstverständlich.“

„Die Stadt ist froh über eine solche Wehr“

Über fehlenden Rückhalt und große Anerkennung seitens der Stadt kann sich die Wehr allerdings nicht beklagen. Nach dem genehmigten Bedarfsplan steht unter anderem die Beschaffung eines Schlauchwagens 1000 an, mit dem endlich 1000 Meter Schläuche und zwei Tragkraftspritzen „sinnvoll verlastet“ werden können. Und so betonte denn auch Bürgermeister Peter Schelshorn freimütig: „Gemeinderat und Verwaltung stehen voll hinter der Wehr und ihren Belangen.“ Und: Die Stadt ist froh, eine solche Wehr mit jetzt aktuell 40 Aktiven zu haben, auf die sich die Bürger zu jeder Tages- und Nachtzeit zu 100 Prozent verlassen können.“

Dazu gehöre gutes Equipment, „und wir sorgen dafür, dass das die Wehr erhält und damit gut gerüstet bleibt“, versicherte der Bürgermeister, der ebenfalls auf die imponierende Leistung der Blaulichtfraktion „Hand in Hand“ hinwies, um dann „im Namen der Stadt und der Geflüchteten“ für den „tollen Einsatz“ zu danken, den er nicht zuletzt wegen der gut funktionierenden und weiter auszubauenden interkommunalen Zusammenarbeit zuschrieb, was schließlich auch in Markus Strübis (THW) Grußwort zum Ausdruck kam: „Wir können uns auf euch verlassen, und ihr euch auf uns. Die Familie funktioniert.“

Dem hatten weder die neue Polizeiposten-Leiterin Rita Schröder noch Richard Renz vom DRK viel hinzuzufügen. „Wir stehen Gewehr bei Fuß, wenn ihr uns braucht.“ Und wie das alles zusammenpasst, bewunderte am Ende auch Claus Werner, der stellvertretende Kreisbrandmeister, der anmerkte: „Ihr habt hier eine sehr gute Lobby zur Verwaltung, zum Gemeinderat, zum Bürgermeister, zur Polizei, zum DRK und zum THW, die es unbedingt zu erhalten gilt.“

Schönau (hjh). Nachdem gleich sieben Jugendliche aus den Reihen der Jugendwehr ins Lager der Aktiven wechselten, ist deren Gruppe auf aktuell zehn geschrumpft. Die werden betreut vom Mike Corona, der sich zusammen mit seinen Schützlingen nach mageren Pandemiejahren auf ein nun wieder „fettes“ Jahr freut.

Unter anderem werden die Jugendlichen am Kreiszeltlager der Feuerwehren teilnehmen, an einigen Spielläufen mitmachen und sich um die Leistungsspange beim Wettbewerb in Schopfheim bemühen.

Ehrungen:

Für 15 Jahre aktiven Dienst gab es für Bernd Knauer die Ehrennadel des Landes in Bronze.

Peter Schelshorn ist nicht „nur“ Bürgermeister, sondern in der Feuerwehr, deren oberster Dienstherr er kraft Amtes ist, auch als Brandmeister aktiv. Er wurde ebenfalls geehrt. Der Wehr gehört er seit 25 Jahren an, er war Jugendwart im Kreis sowie Kommandant in Schönau. Und dafür erhielt er von Claus Werner das silberne Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg.

Beförderungen

Markus Kiefer und Johannes Pieper wurden Oberfeuerwehrmänner, Wolfgang Remmicke Hauptfeuerwehrmann. Zu Löschmeistern befördert wurden Jörg Böhler und Ralf Kiefer. Und der stellvertretende Kreisbrandmeister Claus Werner ernannte Sebastian Gierth „aufgrund besonderer Leistungen“ zum Brandmeister.