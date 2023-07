Schönau Abiturschüler geben richtig Vollgas

„Ihr werdet hier gebraucht“

Bürgermeister Peter Schelshorn würdigte die Leistung des Abi-Jahrgangs und sagte: „Ich freue mich ganz besonders, dass ihr euer Abitur am Gymnasium Schönau erlangt habt.“ Schelshorn erinnerte sich an seine eigene Abitursfeierlichkeit in Schönau im Mai 1992 und sagte: „Ihr habt das nötige Rüstzeug erworben, um den weiteren Lebensweg meistern zu können.“ Gute berufliche Chancen würden auf die Abiturienten warten, da in den vergangenen Jahren der Bedarf an gut ausgebildeten Akademikern und Fachkräften stark gewachsen sei. Schelshorn sagte: „Wir benötigen in unserer Raumschaft gut ausgebildete Menschen, ihr alle werdet hier in der Heimatregion gebraucht.“ Auch Schulleiter Jörg Rudolf lobte seine Ex-Schützlinge im Bezug auf das Motto der Feier: „Gerade vor der Prüfung habt ihr Vollgas gegeben.“