Schönau Stadtmusik fiebert Konzert entgegen

Rückblick

Die beiden zurückliegenden Jahre, in denen Kassiererin Marina Kuhnert wegen des Ausfalls zahlreicher Veranstaltungen zwangsläufig ein paar rote Zahlen zu verbuchen hatte, wurden schließlich doch noch erfolgreich überwunden. Es gab ein paar Ständchen zu Hochzeiten, an Geburtstagen und bei Erstkommunionsfeiern, an Fasnacht, beim Dirigentenabschied im notgedrungen kleinen, familiären Kreis oder beim Maiwecken „vom heimischen Balkon aus“, wie Schriftführer Andreas Ruch berichtete.

Aber ansonsten fiel so gut wie alles ins Wasser, wurde oft genug kurzfristig abgesagt oder gleich gar nicht in Angriff genommen. Dafür aber gab es ein paar Online-Treffen, ein viel beachtetes Youtube-Video mit weihnachtlichen Melodien oder die „Klopapier-Challenge“ der Stadtmusiker, Online-Spiele und Videotreffen zum Gedankenaustausch untereinander, nicht zu vergessen die digitale Weihnachtsfeier, mit der das Vorstandsteam ebenfalls einen gewichtigen Beitrag zur Geselligkeit im Verein beisteuerte. Das war es dann auch schon, bis auf kleinere Auftritte an Allerheiligen, am Volkstrauertag oder im Rahmen des Biosphärentags in der neuen Halle.

54 Aktive, 220 Passive und 24 Ehrenmitglieder, von denen zwölf noch aktiv musizieren, wurden so bei Laune gehalten, dass kein Mitgliederschwund zu verzeichnen war, sondern sogar ein paar Zugänge im Aktivorchester verbucht werden konnten. „Zwei Jahre, die alles andere als normal waren, liegen hinter uns“, sagte Diana Ruch, die nach der Würdigung ihrer „großartigen Arbeit in ungewohnt schlechten Zeiten“ durch Andreas Ruch mit rauschendem Beifall für ihren enormen Einsatz von den Anwesenden belohnt wurde.

Die Vorsitzende betonte, dass die Zeit nach Peter Lasteins Abschied stark geprägt gewesen sei von der Dirigentensuche. Und die war bei 13 Bewerbern richtig spannend. Vier der 13 seien in die engere Auswahl gekommen, zwei aber danach gleich wieder abgesprungen. Und nach Probe-Dirigaten entschieden sich die Musiker für Joachim Pfläging.

Ausblick

Diana Ruch, der neue Dirigent und schließlich auch Bürgermeister-Stellvertreter Alexander Knobel hoffen mit dem gesamten Team und den Aktiven innigst auf „Normalität“, auf ein erfolgreiches Konzert Anfang April, auf Kurkonzerte, auf ein tolles Straßenfest, auf viele Ständchen bei Hochzeiten und Jubiläen und nicht zuletzt endlich mal wieder auf das nun schon mehrmals abgesagte Doppelkonzert mit den Freunden aus oder in Wettelbrunn.

Lob und Dank

Und alle sind sich dabei des Dankes der Stadt Schönau gewiss, für die Alexander Knobel den Musikern stellvertretend jede Menge Lob servierte. Die Stadtmusik habe einen unglaublich großen Ideenreichtum bewiesen und damit die letzten beiden Jahre bravourös gemeistert. Und Knobel schloss: „Es ist einfach richtig toll, der Bevölkerung bei unseren Festen und Veranstaltungen ein solch spitze klingendes Orchester vorhalten zu können.“