Schönau Alte Mehrzweckhalle soll Geflüchteten als Unterkunft dienen

Laut Pressemitteilung des Landratsamts wird die Halle zum Wochenende bezugsfertig sein. Derzeit laufen die Vorbereitungen und der Umbau der ungenutzten Halle in enger Kooperation des Landkreises mit dem Gemeindeverwaltungsverband und der Stadt Schönau. Die ersten Menschen aus der Ukraine sollen bereits am heutigen Freitag in Schönau ankommen.

Daneben werden zum Wochenende und im Laufe der kommenden Woche die ehemalige Rehaklinik St. Marien in Bad Bellingen mit 47 Plätzen, das Azubiwohnheim in Schopfheim mit 44 Plätzen und eine Unterkunft beim Alten Wasserwerk SAK mit 20 Plätzen für die Aufnahme von Geflüchteten bereit sein. Das Feriendorf Rührberg mit bis zu 42 Plätzen soll am Montag bezugsfertig sein.