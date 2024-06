Schönau: Angeblicher „Detektiv“ verleumdet gleich zwei Bürgermeister

„Ich nehme den Brief und auch diese Person nicht ernst“, betont Bürgermeister Peter Schelshorn im Gespräch mit unserer Zeitung. Aber: „Das Schlimme ist, dass der Brief schon so weit verbreitet wurde – auch über die sozialen Medien – und es tatsächlich Leute gibt, die den Inhalt glauben. Das Ganze zieht massive Wellen.“ In manchen Straßen in Schönau seien die Briefkästen voll gewesen mit dem Schreiben, der Brief sei sogar im ganzen Oberen Wiesental verbreitet worden. Das Telefon im Rathaus habe teilweise durchgeklingelt. Bürger – auch viele aus Todtnau – hätten sich gemeldet, um dem Bürgermeister Rückendeckung zu geben. Viele hätten sich aber auch erkundigt, was da los sei und „ob an der Sache was dran ist“, so Schelshorn.