Schönau Angebot im sozialen Wohnbau

In seiner jüngsten Sitzung entschied der Gemeinderat Schönau, die bisherige Gemeinschaftsunterkunft (Haus Brand 34) grundlegend zu sanieren und in eine Wohnanlage mit sieben Wohneinheiten umzuwandeln.

Schönau (hf). Für die Sanierungskosten wurden knapp 472 000 Euro veranschlagt. Für die Gestaltung der künftigen Wohnungen hatte das verantwortliche Architekturbüro drei verschiedene Varianten vorgelegt. Der Gemeinderat entschied sich für eine Variante, bei der eine größere Wohnung für eine Familie mit Kindern im Erdgeschoss geschaffen wird. Vom Gemeinderat angeregte kleinere Wohnungen für Not- und Obdachlosenfälle sind im Erd- und Obergeschoss vorgesehen. Die Ratsmitglieder beschlossen einstimmig, die weiteren Arbeiten zum Umbau des Hauses in Auftrag zu geben und die Kosten in den Haushalt für 2018 aufzunehmen.

In der Beratung merkten Mechthild Münzer (CDU) und Jesko Anschütz (FW) an, die Sanierungskosten seien doch erschreckend hoch. Bauamtsleiter Klaus Steine­brunner gab zu bedenken, dass das Haus in der Vergangenheit intensiv genutzt worden sei. Die veranschlagten Sanierungsmaßnahmen seien unbedingt notwendig, um die neuen Wohnungen vermieten zu können.

Geplant ist, die Wohnungen im sozialen Wohnungsbau zu erstellen und sie im Lauf des Jahres 2018 in die Städtische Wohnbau zu überführen. Bei einem kalkulierten Mietpreis von 5,50 Euro pro Quadratmeter sei die Maßnahme auch wirtschaftlich darstellbar.

Bürgermeister Peter Schelshorn ergänzte, die Stadt sei verpflichtet, im sozialen Wohnungsbau Angebote zu entwickeln, und hierzu eigne sich die Liegenschaft, auch wenn dazu Investitionen für die Sanierung erforderlich seien.

Eine längere Diskussion ergab sich hinsichtlich der Frage, ob die Wohnungen mit Küchen ausgestattet werden sollen. Klaus Steinebrunner erklärte, die Stadt als Wohnungsträger sei nicht verpflichtet, Wohnungen inklusive eingebauter Küchen anzubieten. Rechnungsamtsleiterin Gisela Schäuble riet deutlich vom Einbau von Küchen ab. Es müsse berücksichtigt werden, dass eingebaute Küchen nicht so sorgsam behandelt würden wie eigene, so dass mit deutlichen Reparaturkosten gerechnet werden müsse.

Dem widersprach Christine Thoma-Garbe (FW) mit Nachdruck. Gerade bei der Wohnung für eine Familie mit Kindern müsse auch für finanziell schwächere Mieter die Möglichkeit geschaffen werden, vernünftig kochen zu können. Dieser Position schloss sich Sebastian Sladek (FW) an.

Alexander Knobel (CDU) schlug vor, Küchen einzubauen und die Übernahme möglicher Reparaturkosten im Mietvertrag zu regeln. Diese Regelung wurde allgemein akzeptiert. Der Gemeinderat stimmte den Arbeiten zum Ausbau des Hauses, die baldmöglichst ausgeführt werden sollen, einstimmig zu.