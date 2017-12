Schönau Appelle verhallen bisher ungehört

Im Gemeindeverwaltungsverband Schönau droht zum dritten Mal in den vergangenen Jahren bei der Suche nach einem Gemeindebürgermeister eine sogenannte „Wilde Wahl“. Denn knapp zwei Wochen vor dem Ende der Bewerbungsfrist für den Posten des Rathauschefs in Schönenberg liegt immer noch keine offizielle Bewerbung vor.

Von Peter Schwendele

Schönenberg. Diese unbefriedigende Situation thematisierte Amtsinhaber Michael Quast auch nochmals in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend. „Ich habe nochmals dazu aufgerufen, man möge sich Gedanken machen, ob jemand für das Amt kandidieren möchte“, berichtet Quast auf Nachfrage des Markgräfler Tagblatts. Er habe dazu auch darauf hingewiesen, „dass es langsam knapp wird“.

Allerdings hatte der Bürgermeister einmal mehr nicht das Gefühl, spürbare Resonanz zu erhalten. Es sei keine sichtbare Reaktion gekommen, die darauf schließen lasse, dass jemand sich konkrete Gedanken über ein Interesse an dem Posten macht. Im Gegenteil: Aus den Reihen der Gemeinderäte, die naturgemäß nicht zuletzt für den Posten eines ehrenamtlichen Bürgermeisters einer kleinen Gemeinde in Frage kommen, habe es eher ablehnende Stimmen gegeben.

Diese Grundhaltung kennt Michael Quast mittlerweile. Er habe bereits seit dem Frühjahr in vielen Versammlungen an die Bevölkerung im Dorf appelliert, sich Gedanken um die künftige Besetzung des Rathauses zu machen und eventuell in Frage kommende Mitbürger zu motivieren, sich mit einer Kandidatur auseinanderzusetzen. Dies fiel indes noch nicht auf fruchtbaren Boden, wie Quast zur Kenntnis nehmen muss, denn die Bewerbungsfrist läuft bereits seit dem 11. November und bisher liegt noch keine Bewerbung vor.

Amtsinhaber Quast rechnet auch nicht damit, dass ein Kandidat von außerhalb der Dorfgrenzen Interesse am Bürgermeisterposten in Schönenberg entwickeln könnte. „Das halte ich für kaum wahrscheinlich“, so der Bürgermeister, der im Übrigen klar stellt, dass er in keinem Fall – auch wenn es bei dem aktuellen Kandidatenmangel bleiben sollte – für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen wird. Der 66-Jährige lenkt bereits seit zwei Amtsperioden die Geschicke des Bergdorfs. Es sei Zeit für den kommunalpolitischen Ruhestand,bekräftigt Quast.

Wenn sich allerdings niemand offiziell für seine Nachfolge bewirbt und auch in Schönenberg eine „Wilde Wahl“ anstehen sollte, „finde ich das nicht gut“, so der Amtsinhaber. Schönenberg wäre dann die dritte Gemeinde des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau nahezu in Folge, die bei einer Bürgermeisterwahl keinen offiziellen Kandidaten ihr eigen nennen kann. Dieses Szenario war zuvor bereits in Wieden (2015) und in Tunau (2017) zum Tragen gekommen. Unterbrochen wurde diese Linie in Böllen 2016, wo der Amtsinhaber ein weiteres Mal angetreten war. „Wenn sich das fortsetzt, muss wohl auch das GVV-Konstrukt überdacht werden“, so die Einschätzung von Michael Quast.

Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Schönenberg endet am 18. Dezember. Die Wahl selbst findet am 14. Januar statt.