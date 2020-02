Schönau Auf den Spuren von Jogi Löw

Eine Gruppe aus Fünftklässlern begrüßte die Gäste musikalisch. Es wurde fleißig Werbung für das Musical „Im Riff geht`s rund!“ gemacht, welches am 12. und 13. März am Gymnasium Schönau aufgeführt wird. In der Aula standen zahlreiche Informationsstände bereit, bei welchen sich beispielsweise die SMV (Schülermitverantwortung) vorstellte und die Fragen der Besucher beantwortete. Auch über Schulkonzepte, wie BOGY (Berufsorientierung am Gymnasium) und die Hausaufgabenbetreuung sowie den Förderunterricht wurde mittels Stellwänden informiert. Die Juniorprojekte „bag to charity“ und „turn‘n‘feed“ waren ebenfalls anwesend und beeindruckten viele Besucher mit ihren Unternehmensideen und Produkten. „Bag to charity“ ist eine Schülerfirma, die selbst gestaltete Jutetaschen vermarktet und gleichzeitig die Umwelt schützen möchte. Pro verkaufte Tasche wird ein Euro an die Meeresschutzorganisation Sea Shepherd gespendet.

Das Unternehmen „turn‘n‘feed“ stellt Vogelfutterstationen mithilfe einfacher und nachhaltiger Rohstoffe her. Sowohl Kinder als auch deren Eltern konnten an einem Schnupperunterricht teilnehmen.

Die Besucher konnten Fremdsprachen wie Latein, Französisch und Spanisch in kurzer Zeit in Form von Spielen, traditioneller Kleidung, Instrumenten oder Essen kennenlernen.

Bei „Physik – Klein gegen Groß“ konnten Eltern und deren Kinder ihr Wissen auf die Probe stellen und Neues entdecken. Der Schüler-Eltern-Lehrerchor geleitete die Besucher zudem mit seinen Liedern durch den Tag. Die schuleigene Mensa versorgte Eltern und Schüler mit Speisen und Getränken.