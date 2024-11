Schönau: Auf der Suche nach Räumen für G9

Ein neuer Test

Bei der Zulassung zum Gymnasium gibt es künftig eine Änderung. Bisher konnten die Eltern die Schulart nach der Grundschule frei wählen, nun muss wenigstens eine Hürde überwunden werden. Wenn die Klassenkonferenz beschließt, dass der Grundschüler nicht für das Gymnasium geeignet sei, kann der Grundschüler sich mit einem bestandenen „Kompass 4“-Test an einem Gymnasium anmelden. Es nehmen grundsätzlich alle Schüler der Klassenstufe 4 in Baden-Württemberg an diesem Test teil. Besteht der Schüler den „Kompass 4“ nicht, kann er sich zu einem weiteren Test anmelden. Diesen letzten Test führt auch das Gymnasium in Schönau am 18. Februar 2025 durch. Besteht der Schüler diesen Test, kann er sich an der Schule anmelden. Bei dem Potenzialtest werden Fähigkeiten in Mathe, Deutsch sowie überfachliche Kompetenzen überprüft.

Weitere Neuerungen

Mit der Wiedereinführung des G9-Gymnasiums – Abitur nach neun Jahren Gymnasium – zum 1. August 2025 gibt es weitere Änderungen, wie Schulleiter Jörg Rudolf und die stellvertretende Schulleiterin Karen Albrecht auf Anfrage mitteilen. In den Klassen 5 bis 11 wird mit Informatik ein neues Fach eingeführt. In der Klasse 5 wird im kommenden Schuljahr eine Stunde pro Woche mehr Mathe und Deutsch unterrichtet. „Das dient dazu, die Grundkompetenzen zu stärken“, sagt Rudolf. Außerdem stellt sich das Kollegium die Frage, welche neuen Schulbücher es für das kommende Jahr braucht. Insgesamt entfallen für die G9-Schüler drei Nachmittagsstunden in der Woche.