Schönau Bäckerei in Schönau überfallen

Schönau. Ein Unbekannter begab sich am Montag kurz vor 15.30 Uhr in eine Bäckereifiliale in der Gentnerstraße. In der Bäckerei bedrohte er eine Mitarbeiterin mit einem Küchenmesser und forderte die Herausgabe von Bargeld, heißt es im Polizeibericht. Der Unbekannte griff dann unter erneuter Drohung mit dem Küchenmesser in ein Kassenfach und nahm Geldscheine heraus. Danach verließ der Mann die Bäckerei und flüchtete zu Fuß in Richtung Ledergasse. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ergebnislos.