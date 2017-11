Schönau Beitrag zum Erhalt des hochwertigen Vier-Säulen-Konzepts

02:18 100 000-Bolivar-Schein: Maduro kämpft gegen Hyperinflation

Caracas - Im Kampf gegen die höchste Inflation der Welt will Venezuelas sozialistischer Präsident Nicolás Maduro nun erstmals Geldscheine im Wert von 100 000 Bolivar drucken lassen. Er stellteam Rande einer Kabinettssitzung eine riesige Kopie der neuen Note vor. Vor einem Jahr war der größte Schein in Venezuela noch der 100-Bolivar-Schein, aber der war da schon praktisch nichts mehr wert. Nach dem Schwarzmarktkurs ist der neue 100 000er-Schein gerade mal zwei Euro wert.

02:16 Bergung des havarierten Frachters vor Langeoog kommt voran

Cuxhaven - Die Bergung des auf Grund gelaufenen Frachters "Glory Amsterdam" vor der Nordseeinsel Langeoog hat am späten Abend eine weitere Hürde genommen: Auch die Verbindung zu einem zweiten Schlepper konnte nach Angaben des Havariekommandos hergestellt werden. Das Abpumpen des Ballastwassers habe demnach begonnen. Das Wasser wird abgepumpt, damit der Frachter leichter wird und aufschwimmen kann. Das 225 Meter lange Schiff hatte bei dem schweren Sturm "Herwart" in der Deutschen Bucht losgerissen und war auf eine Sandbank getrieben worden.

01:00 Isrelische Jets bombardieren erneut Ziele in Syrien

Beirut - Die israelische Luftwaffe hat nach Angaben von Beobachtern Ziele in der zentralsyrischen Provinz Homs beschossen. Aus Kreisen der syrischen Regierung wurde der dpa bestätigt, dass bei dem Angriff eine Kupferfabrik in der Industrie-Stadt al-Hisya getroffen wurde. Dabei sei erheblicher Schaden entstanden, mindestens fünf Menschen seien verletzt worden. Israel hatte in den vergangenen Monaten mehrfach syrisches Gebiet beschossen, unter anderem mit Hilfe der Luftwaffe.