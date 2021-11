Schönau Breiter Verdacht bestätigt sich nicht

Schönau (pele). Erleichterung am Gymnasium Schönau: Wurden am Montag noch 21 Schüler mittels Schnelltests positiv auf Corona getestet, so erwies sich bis gestern bei der Überprüfung durch PCR-Tests bereits, dass 17 dieser Tests ein falsch positives Ergebnis angezeigt hatten. In den übrigen Fällen liegt noch kein PCR-Testergebnis vor. „Da haben wir einfach am Montag eine sehr schlechte Testcharge erwischt“, sagt Schulleiter Jörg Rudolf. Das könne durchaus vorkommen und sei in einem kleineren Rahmen auch bereits vor einiger Zeit am Gymnasium passiert, berichtet der Schulleiter, betont aber, dass weder die Schule noch die Stadt einen Einfluss darauf habe, mit welchen Tests man arbeiten muss. „Auf jeden Fall sind wir sehr erleichtert, dass sich der breite Verdacht nicht bestätigt hat“, so Rudolf.