Ihre Einschulungsfeier feierten die neuen Erstklässler in der Schönauer Mehrzweckhalle. 38 neue Schulkinder waren sehr aufgeregt und gespannt auf ihren ersten Tag, wie im Nachgang berichtet wurde. Andrea Krämer, Rektorin der Buchenbrand-Grundschule, nahm die Kinder herzlich in Empfang und betonte in ihrer Begrüßung, dass ihnen neben Familie und Eltern auch Paten und Lehrkräfte künftig mit Rat und Tat zur Seite stehen werden. Die zweiten Klassen führten das Stück „Der Grüffelo“ auf und präsentierten das Lied „Du bist nicht allein“, um ihre neuen Mitschüler auf die gemeinsame Zeit in der Grundschule einzustimmen. Das fand großen Anklang, sorgte für Heiterkeit und wurde mit Applaus bedacht. Gemeinsam mit ihren Paten gingen die neuen Erstklässler der 1a und 1b mit ihren Klassenlehrerinnen Franziska Poprawa und Catherine Nowak in die Schule, um ihre neuen Klassenzimmer sowie die übrigen Mitschüler im jeweiligen Klassenverband kennenzulernen, schreibt die Buchenbrand-Grundschule in ihrer Mitteilung. Foto: zVg