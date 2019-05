Schönau (jä). Die Gemäldeausstellung umfasst Öl- und Acrylbilder in verschiedenen Größen und mit sehr vielfältigen Motiven. So sind sowohl Schwarzwälder Motive als auch Tiere oder Landschaften zu sehen, allesamt in kräftigen Farben in Öl auf Leinwand oder Acryl auf Holz gestaltet.

Bernd Götz ist in Unterfranken als Sohn eines Handwerkers mit künstlerischer Ader groß geworden, von seinem Vater habe er wohl die Liebe zur Malerei geerbt, wie er in seiner Ansprache berichtete. Nach dem Abitur machte Götz zunächst eine Lehre als Edelsteinfasser und wechselte bald von der Schmuckbranche zum Management in verschiedenen Industriebetrieben. Arbeiten aus seiner Edelsteinfasserzeit sind in der Ausstellung im Klösterle ebenfalls ausgestellt.