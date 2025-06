Schönau: Cem Özdemir bezeichnet EWS als„Rebellion mit Verantwortung“

Was die Regierung versäumt

Auch zahlreiche EWS-Mitarbeiter kamen zu Wort. Boris Gotchev, Referent für Klimaschutz, sagte, der Klimaschutz sei in der neuen Bundesregierung in den Hintergrund geraten, obwohl er den Menschen wichtig sei. „Der Bau von neuen Gaskraftwerken ist ein Schritt in die falsche Richtung“, nannte Gotchev als Beispiel. Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Jorberg hielt einen Impulsvortrag, während bei zwei Gesprächsrunden über die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens diskutiert wurde.

Für eine lebenswerte Welt

Vorstand Sebastian Sladek stellte die Vision der EWS vor: „Wir wollen Klimaschutz für eine lebenswerte Welt - dafür handeln wir hier und jetzt. Unser Ziel ist eine gemeinschaftliche und erneuerbare Energiezukunft für alle. Dafür setzen wir uns politisch und gesellschaftlich mit klarer Kante ein.“