Schönau Corona: „2020 wird ein schweres Jahr“

„Ich befürchte, dass das Jahr 2020 ein schweres Jahr für den Tourismus sein wird. Momentan ist weder für den Gast noch für die touristischen Anbieter abzusehen, wie sich diese Epidemie weiterentwickeln wird. Dementsprechend wird dies auch Auswirkungen auf das Buchungsverhalten haben.“

Unabhängig von den täglichen Entwicklungen beschäftigt man sich bei der Schwarzwaldregion Belchen mit der Entwicklung neuer attraktiver Produkte. Vom jüngsten Projekt der Schwarzwald Tourismus GmbH, „Natürlicher Dorfurlaub“, das offiziell als „Schwarzwald-Dorfurlaub“ vermarktet wird, erhofft man sich vor allem in Fröhnd und Wieden einen weiteren touristischen Aufschwung. Außerdem nimmt man mit dem Belchensteig aktuell am Wettbewerb „Deutschlands Schönster Wanderweg 2020“ teil. Der Wettbewerb dauert noch bis zum 30. Juni (https://wandermagazin.de/wahlstudio).

Mit der Überarbeitung und Digitalisierung der neun Themenpfade will man außerdem das Wanderangebot qualitativ weiter aufwerten. Zum 1. Januar 2021 soll eine neue, hochattraktive „All Inklusive Gästekarte“ auf den Markt kommen, die neue Gäste in die Schwarzwaldregion Belchen locken soll und die unter Berücksichtigung eines naturnahen und sanften Tourismus in den letzten Monaten konzipiert wurde.

„Die Schwarzwaldregion Belchen ist gefragt wie lange nicht. Wir müssen schauen, dass wir unser Potenzial weiter ausschöpfen. Dass man sich 2015 für einen naturnahen und sanften Tourismus entschieden hat, war eine wichtige und vor allem goldrichtige Entscheidung“, so Kupferschmidt.

„Auch andernorts, einige Kilometer weiter, scheint mittlerweile ein Umdenken stattzufinden. Das ist eigentlich alleine schon die beste Bestätigung für unser weitsichtiges Tun und Handeln“, fügt Matthias Kupferschmidt hinzu.

Die Ankunftszahlen 2019: Schwarzwaldregion Belchen gesamt: 36 233 (plus 0,80 Prozent), Aitern 9841 (plus 4,89 Prozent), Böllen 60 (minus 11,67 Prozent), Fröhnd 2977 (plus 4,64 Prozent), Schönau 7001 (plus 11,96 Prozent), Schönenberg 1820 (plus 4,78 Prozent), Tunau 668 (minus 2,91 Prozent), Utzenfeld 458 (minus 24,30 Prozent), Wembach 69 (minus 37,84 Prozent), Wieden 14 002 (minus 3,73 Prozent). Die Übernachtungszahlen 2019: Schwarzwaldregion Belchen gesamt: 101 523 (plus 1,66 Prozent), Aitern 28 102 (plus 0,70 Prozent), Böllen 337 ( minus 27,37 Prozent), Fröhnd 10 323 (minus 11,89 Prozent), Schönau 16 722 (plus 10,01 Prozent), Schönenberg 5233 (plus 1,91 Prozent), Tunau 1552 (minus 7,56 Prozent), Utzenfeld 1707 (minus 14,26 Prozent), Wembach 541 (minus 36,43 Prozent), Wieden 37 006 (plus 3,64 Prozent).