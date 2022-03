Schönau Kirchengemeinden besiegeln Kooperation

Oberes Wiesental. Besiegelt wurde am Sonntag, was praktisch seit Jahren gereift und mittlerweile Usus ist in den evangelischen Kirchengemeinden Todtnau. Schönau und Zell: die enge Zusammenarbeit der Kirchengemeinden, ohne Gefahr zu laufen, die gewohnte Selbstständigkeit aufgeben zu müssen oder zu gefährden.

Jeweils zwei Vertreter des Trios Zell, Schönau und Todtnau unterzeichneten den Vertrag, der das beurkundet, was laut Pfarrer Hellmuth Wolff, Gemeindediakonin Rebekka Tetzlaff und Pfarrerin Christine Würzberg in vielen Jahren gereift ist und was schließlich auch Dekanin Bärbel Schäfer für „unverzichtbar“ hält, wenn sich die Kirchen auf dem Weg ins Jahr 2032 zukunftsorientiert und erfolgreich aufstellen wollen, wie es die Landeskirche nicht nur vorsieht, sondern klipp und klar vorgibt.