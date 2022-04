Schönau „Das ist eine gute Zwischenstation“

„Derzeit haben wir rund 75 000 Geflüchtete aus der Ukraine in Baden-Württemberg. Die Zusammenarbeit mit den kommunalen Landesverbänden funktioniert gut. Um die Herausforderungen weiterhin meistern zu können, müssen wir hier am Ball bleiben und an einem Strang ziehen. Daher ist gerade in dieser dynamischen Lage eine enge Kommunikation zwischen dem Land und den Landkreisen sowie den Kommunen enorm wichtig“, betonte Lorek.

Die erste Halle, die kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine vom Landkreis angemietet wurde und in einer gemeinsamen Aktion mit der Gemeinde Schönau, der Caritas, dem THW und anderen in kürzester Zeit aufgebaut wurde, war die ungenutzte Buchenbrandhalle. Hier haben bis zu 105 Personen Platz. Anders als in der Gemeinschaftsunterkunft in Steinen dient diese Halle nur als erste Anlaufstelle für die Geflüchteten im Landkreis Lörrach. „Das Ziel ist es, die Menschen nach kurzer Zeit in Wohnungen unterzubringen. Es ist eine gute Zwischenstation, aber nicht wie die Unterkunft in Steinen für einen längeren Aufenthalt gedacht“, erläuterte Landrätin Dammann bei der Besichtigung der Unterkunft.