Schönau Das Leben der Ritter

Utzenfeld. Auch in diesem Jahr veranstalteten die Landfrauen Utzenfeld den Frederick-Tag, der die Kinder mit unterschiedlichen Geschichten und Büchern zum Lesen animieren soll. Am Samstag trafen sich aus diesem Anlass zahlreiche Jungen und Mädchen an der Gemeindehalle in Utzenfeld, um einer Geschichte zu lauschen, die das Leben der Ritter im Mittelalter beschrieb.

Gemeinsam wanderten die Kinder zu vier Lesestationen im Dorf und im angrenzenden Wald, an denen vorgelesen und gespielt wurde. An einer Station erfuhren die Jungen und Mädchen beispielsweise, dass ein adliger Junge von sieben Jahren erst eine lange Ausbildung absolvieren musste, wenn er ein Ritter werden wollte, und dass das Anlegen der schweren Rüstung zirka eine Stunde dauern konnte. Dass Burgen über eine „Pechnase“ zur Verteidigung verfügten, verwunderte manchen der kleinen Nachwuchsritter.

Ob beim Burgenquiz, dem Burgen-Dosenwerfen oder dem Turnier, einem Hindernislauf der Kinder, es war für jeden etwas dabei und alle konnten ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. An der letzten Station erfolgte schließlich auch die Schwertleite, der Ritterschlag, und jedes Kind erhielt seinen eigenen Orden.

Da zu einem richtigen Rittertag auch ein ordentliches Rittermahl gehört, stärkten sich alle zum Abschluss mit Würstchen im Vereinsheim am Sportplatz.

Bevor der Nachmittag zu Ende ging, erhielt jedes Kind ein gebackenes Schwert, das von der Bäckerei Gutmann spendiert und extra zu diesem Anlass kreiert worden war.