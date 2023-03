Schönau Das Schönauer Freibad muss vorerst montags geschlossen bleiben

Aktuell ist bei der Stadt Schönau nur ein Fachangestellter für Bäderbetriebe beschäftigt. „Deshalb haben wir uns dazu entschieden, dass das Freibad montags geschlossen bleibt“, erklärte Marissa Reith, zuständige Mitarbeiterin der Verwaltung, den Gemeinderäten. Diese zeigten sich nicht ganz so erfreut. Vor allem Stadtrat Michael Locker (FW) sagte, dass er es schade findet. Bürgermeister Peter Schelshorn machte klar, dass es nicht einfach sei, Bademeister einzustellen, auch nicht jene, die über den Winter in Hallenbädern anderer Städte arbeiten. Die Hoffnung bleibt, dass noch ein zweiter Fachangestellter für Bäderbetriebe eingestellt werden kann, womit das Freibad dann wieder an jedem Wochentag öffnen könnte.