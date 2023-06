Schönau Der kleinste Pinselstrich muss sitzen

All den Trubel habe sie völlig ausgeblendet: „Ich kann dermaßen abschalten.“ Scheinbar unbemerkt war der Moment gekommen, um sich auf neues Terrain zu begeben. In einem Rutsch entstand das Porträt eines Sohnes. Krankheit hatte ihn lange begleitet, das Familienleben war überschattet. Diese Zeit mündete bei ihr wie eine Art Ventil in einem Bild, einem perfekten Bild. Im Nachhinein auszubessern, das funktioniere beim Porträt nicht, so Schmidt. Es müsse aus einem Guss sein. Intuitiv hatte sie sich für kräftige Pinselstriche im Farbstil „Paynesgrau“ entschieden.