Schönau „Der Wald bleibt das Sorgenkind“

Auf der Erlösseite brechen Umsatzsteuereinnahmen und Gewerbesteuer weg. „Anders als für das Jahr 2020 sind für die Jahre ab 2021 bisher keinerlei Finanzhilfen des Bundes und des Landes in Aussicht gestellt“, heißt es im Haushaltsbericht. Insofern gestalte sich die Aufstellung des Haushaltsplans als äußerst schwierig. Ein Ausgleich des Etats sei nur durch Rückgriff auf die Reserven möglich. Die Rücklagen Schönaus schrumpfen auf rund 2,7 Millionen Euro.

Dennoch investiert die Stadt. So fällt in diesem Jahr der Startschuss für das seit längerem geplante MTB-Gebäude, dessen Bau mit 4,65 Millionen Euro veranschlagt wird. Der Baubeginn soll im April erfolgen. In diesem Gebäude wird die Tourist-Information untergebracht sowie die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets, so dass langfristige Mieteinnahmen gesichert sind. Auch ein Mehrzweckraum entsteht in dem Gebäude, das Ende 2022 fertiggestellt sein soll.

Am Johann-Peter-Hebel-Weg muss Schönau das Geld buchstäblich im Untergrund vergraben. Bei der Untersuchung des Kanalnetzes fiel auf, dass der Mischwasserkanal so marode ist, dass eine Reparatur sinnlos ist. Auf 33 Metern Länge muss ein komplett neues Abwasserrohr gebaut werden, was Gesamtkosten von 609 000 Euro nach sich zieht. Die gesamte Maßnahme wird zu 100 Prozent über Darlehen finanziert. Im nächsten Jahr wird in der Georg-Färber-Straße die Erneuerung von Trinkwasser- sowie Schmutzwasserleitung fällig.

Gestrichen oder geschoben werden in diesem Jahr folgende Maßnahmen: Fertigstellung der Schießanlage (19 000 Euro), Energieberatung durch Energiekarawane (13 000), Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan (10 000), Lärmaktionsplan (6000), Ausgleich Bodenunebenheiten (6000), Verwaltungsaufwand Energiekarawane (5000), Brückenüberprüfung 5000), Eingangsbereich, Türelement (5000), Infoterminal MP Feuer (4500). Insgesamt werden 69 000 Euro eingespart.

Vor der Abstimmung über den Haushalt entwickelte sich eine Diskussion. Mechthild Münzer (CDU) kritisierte, dass sich Schönau verschuldet. Sie sprach von einer „Abwärtsspirale“, meinte, dass „die fetten Jahre vorbei“ seien und forderte einen Konsolidierungskurs. Es könne nicht so weitergehen wie bisher und es müsse gespart werden.

Bürgermeister Peter Schelshorn widersprach: „Es ist unsere Aufgabe als Kommune, gerade jetzt zu investieren. Wir als Kommune müssen optimistisch vorangehen. Wer denn sonst?“ Münzers Fraktionskollege Alexander Knobel pflichtete dem Bürgermeister bei: „Wir haben in den letzten Jahren gut gewirtschaftet. Deshalb stehen wir jetzt gut da.“ Und Michael Sladek (FW) stieß ins selbe Horn: „Wir müssen investieren, sonst haben wir eine sterbende Stadt.“

Bei einer Enthaltung (Münzer) wurde der Haushalt ohne Gegenstimme angenommen.