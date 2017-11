Schönau Der Wolf ist Thema für die Herdenschützer

Aitern. Kürzlich hielt der Ziegenzuchtverein Südschwarzwald seine Generalversammlung im Gasthaus „Belchenblick“ in Aitern ab. Der Verein hat derzeit 150 Mitglieder und ist eine Vereinigung von Ziegenzüchtern und –haltern aus dem ganzen südbadischen Raum bis in die Ortenau. Vorsitzender Ewald Klingele begrüßte mehr als 45 Mitglieder, die aus verschiedenen Landkreisen den Weg nach Aitern gefunden hatten.

Rückschau

Klingele resümierte in seinem Bericht das Vereinsjahr 2017. Zwei größere Stammtische mit Betriebsbesichtigungen und Verkostungen wurden auf Betrieben der Mitglieder angeboten.

Aber nicht nur die Kameradschaft stand im Vordergrund, sondern auch die Tiergesundheit. Aus diesem Grund wurde im Juni ein Kräuterseminar abgehalten. In der Werkstatt von Andrea Tellmann in Staufen-Wettelbrunn wurden aus dem Kräutergarten verschiedene Latwergen hergestellt. Im November wird es noch ein zweitägiges Seminar über Tierhomöopathie mit dem Veterinärmediziner Wendelin Gisler geben.

Der Vorsitzende informierte in seinem Bericht außerdem über weitere Termine, die er im Rahmen der Vereinstätigkeit wahrgenommen hatte. So steht er in direktem Kontakt zu Wolfsbeauftragten und Herdenschutzbeauftragten, denn auch das Thema „Baden-Württemberg als Wolfserwartungsland“ beschäftigt die Mitglieder sehr.

Nach den weiteren Berichten des Kassierers, der Kassenprüfer und der Schriftführerin wurde der Vorstand einstimmig von der Versammlung entlastet.

Ausblick

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ ging es noch um Themen für das bevorstehende Vereinsjahr. Hier gibt es zwei Anliegen, die die anwesenden Mitglieder beschäftigen. Dies ist zum einen der Wolf und der Herdenschutz und zum anderen die Vermarktung von Ziegenfleisch.

Wahlen

Die zweite Vorsitzende Beate Kammüller wurde im Amt bestätigt und steht für zwei weitere Jahre an der Seite von Ewald Klingele. Schriftführerin Sandra Schaefer bat um Ablösung; auch hier wurde mit Antonia Wetzel eine engagierte Nachfolgerin gefunden. Die beiden Kassenprüfer konnten für zwei weitere Jahre verpflichtet werden. Als Beisitzer wurden Saskia Langendorf und Manuela Stein neu in den Vorstand gewählt. Die beiden bisherigen Beisitzer Christian Riesterer und Karin Wissler baten um Ablösung. Karin Wisser wurde nach zwölf Jahren im Vorstand mit einem Präsent verabschiedet.

Ziegenzuchtverein Südschwarzwald

Vorsitzender: Ewald Klingele

Internet: www.ziegenzuchtverein-suedschwarzwald.de