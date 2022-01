Schönau „Der Wolf soll leben, aber nicht hier“

Von Peter Schwendele

Oberes Wiesental. Am Montag hatte das Umweltministerium mitgeteilt, dass das Anfang Dezember in Wieden tot aufgefundene Reh von einem Wolf gerissen wurde. Es habe zuvor schon einige nichtbestätigte Risse im Kreis gegeben, so Michael Kauffmann, Leiter des Dezernats Ländlicher Raum im Landratsamt; zudem seien in Nachbarlandkreisen immer wieder Wolfsspuren nachgewiesen worden. Angesichts dessen wurde bereits im Jahr 2020 im Südschwarzwald die Förderkulisse Wolfsprävention ausgewiesen, innerhalb der insbesondere „wolfsichere Zäune“ gefördert werden. Da es vor allem im Osten Deutschlands schon Rudel mit über 20 Wölfen gebe, fange man im Umgang mit den Tieren nicht bei Null an, sondern könne auf dort gemachte Erfahrungen zurückgreifen, so der Dezernent.